“Vieni al Milan”. Aubameyang via social sorride e risponde: “Io voglio…”

Tanti sorrisi in una diretta Instagram nel giorno in cui ha segnato una tripletta che lo ha lanciato nell’Olimpo della Bundesliga come giocatore straniero che ha segnato più gol (124) in tutta la storia del Borussia Dortmund. Umore alle stelle dunque per Pierre-Emerick Aubameyang che via social ha però lanciato anche un messaggio di mercato. Sempre col sorriso. Parole condite da una risata ma la conferma è arrivata: vuole il Milan.

E alla domanda ‘Vieni al Milan’, da parte di un tifoso rossonero, Aubameyang ha risposto: “Io voglio, loro stanno dormendo che devo fare?”. Al momento infatti il Milan non sta stringendo con il Borussia per l’attaccante, mentre è per Kalinic – sempre più vicino – che i rossoneri stanno accelerando. Sarà dunque da vedere quale sarà la reazione del Milan a questo messaggio d’amore, a questa dichiarazione (anche un po’ amara) di Aubameyang.

[ tweet 896514513150889985 ][/tweet]