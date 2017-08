Valencia, la prime ore di Kondogbia in città: il racconto e le immagini

Prime ore in questa nuova avventura in Liga per Geoffrey Kondogbia. Nella serata di ieri il calciatore francese è arrivato a Valencia in compagnia dei suoi agenti - il fratello Evans e Paolo Schiavone - che lo stanno seguendo in questa sua prima giornata valenciana. Dopo la cena di ieri sera, stamattina l'ormai ex calciatore dell'Inter ha effettuato le visite mediche, ultimo step prima della firma arrivata successivamente. Dopo di che Kondogbia ha incontrato per la prima volta il nuovo allenatore e i sui nuovi compagni, con cui si allenerà dalla giornata di domani. Si attende solo il comunicato del club, poi sarà anche ufficiale. Tutto fatto per lo scambio con l'Inter: Cancelo in nerazzurro, Kondogbia è pronto a diventare un nuovo giocatore del Valencia.