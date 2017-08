Valencia, il ds Alemany: "Molto vicini a Murillo. Per Kondogbia è più complicato ma siamo pronti a farlo"

Mateu Alemany, direttore sportivo del Valencia, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al mercato del club e in particolare su due probabili colpi in entrata, direttamente dall'Inter. Per Murillo praticamente mancano soltanto le firme, ha spiegato il ds, mentre per Kondogbia la situazione è leggermente più complicata: "Siamo molto vicini al raggiungimento di un accordo per Murillo, ma fino a quando non si firma non dico niente. Kondogbia invece è un po' più lontano - ha proseguito, come riportato da Marca - e dobbiamo aspettare. Si tratta di un giocatore che costa molti soldi ed è importante. Ma siamo pronti a farlo", ha detto Alemany analizzando i due nomi. Certo è che Kondogbia vuole il Valencia; il giocatore non si è presentato all'allenamento odierno ed è stato escluso dalla lista dei convocati di Spalletti per l'amichevole contro il Betis. Lo stesso Kondogbia avrebbe già un accordo di massima con il club spagnolo ed al momento il problema riguarda invece la trattativa tra i due club, visto che c'è ancora distanza tra domanda e offerta: il Valencia propone un prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni, l'Inter ne chiede 30 con obbligo a determinate condizioni.