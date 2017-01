Valencia, continuano i contatti per Zaza: incontro fissato con la Juventus a Milano

Il Valencia non si arrende, nonostante le dimissioni di Cesare Prandelli. L'obiettivo è Simone Zaza e il direttore sportivo del Valencia Jesús García Pitarch è sbarcato questa mattina a Milano per parlare con i dirigenti della Juventus. La possibilità di un trasferimento dell'attaccante lucano in Spagna è ancora in piedi.

Goodbye West Ham. Intanto Simone Zaza saluta Londra e ad annunciare l'addio è l'allenatore degli "Hammers"Slaven Bilic: "Abbiamo voluto Simone Zaza in estate e siamo riusciti a portarlo nel club, ma ora la sua storia con il West Ham è finita. Il motivo è quello che sapete, gli accordi previsti nel suo contratto".