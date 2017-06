Under 21 | Pellegrini: "La Roma sa cosa voglio: tornare per giocare il più possibile"

Un eurogol, all'Europeo, Vittoria e rovesciata. Che serata per Lorenzo Pellegrini, che in zona mista ha parlato così: " Gioco sempre d'istinto, ho visto la palla lì ed è andata bene. Era importante sbloccarla. Avevamo avuto un po di difficoltà nel primo tempo. È un bel momento. Non me l'aspettavo per quell'infortunio che mi aveva bloccato un mesetto, ma per fortuna ho fatto un ottimo lavoro a Sassuolo. Berardi ha un carattere che può sembrare strano e teso, ma è un giocatore eccezionale".



"Vogliamo vincere il girone: è il nostro primo obiettivo di questo torneo. Ho sentito Di Francesco, ci siamo visti a Trigoria, complimenti, se lo merita di stare alla Roma. Il mio futuro? Non so. C'è la mia disponibilità a tornare. La Roma sa cosa voglio, ma non vorrei tornare per giocare il più possibile e non da ragazzino della primavera. Con de rossi c si trova bene per forza. Spero che debbano venire qui in Polonia per le firme perché vuol dire che siamo ancora qui".

Anche Andrea Petagna ha parlato in zona mista: "Contento per la prestazione e per il gol. Cerri che si alzava era uno stimolo in più. Adesso ci aspetta una partita difficile. Non ricordavo quando avevo fatto gol l'ultima volta. Sono contento. Chiesa mi ha fatto un grande assist. Fare gol non è mai stata la cosa principale per me. Di Biagio punta molto su di me".