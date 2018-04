Due buone notizie per la Roma. Di Francesco ha infatti recuperato sia Radja Nainggolan che Lorenzo Pellegrini, per entrambi sono arrivati segnali positivi dal provino decisivo di oggi. Niente da fare invece per Cengiz Under, out per la partita d'andata contro il Barcellona, che si giocherà questo mercoledì al Camp Nou. La Roma tenta l'impresa, e potrà contare su Nainggolan e Pellegrini.