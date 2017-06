Tutti pazzi per Falcinelli: sondaggi di Udinese, Sampdoria e Torino

Al termine di una stagione da favola, come lui stesso l'ha definita, ecco tornare Diego Falcinelli alla base. Un anno in prestito al Crotone, una salvezza insperata conquistata, 34 presenze, 13 gol, 2 assist ed ora il ritorno al Sassuolo. E adesso? Tutti pazzi per Falcinelli, come il titolo di un film di mercato con protagonista l'attaccante che ha attirato su di sé più di uno sguardo interessato. Registrati infatti sondaggi per Falcinelli da parte di Udinese, Sampdoria e Torino. Queste le squadre di Serie A su di lui, giocatore che proprio ieri ha salutato Crotone ed ora anima il mercato.