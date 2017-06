Tra calciomercato e la precisazione sugli agenti: Tounkara e i sondaggi di Spezia e Palermo

“Vorrei specificare che gli unici agenti autorizzati a parlare in nome e per conto mio sono Pierpaolo Triulzi, Giuseppe Piraino e Pino Calabria, è questo l’unico gruppo che mi rappresenta”, firmato Mamadou Tounkara. Parla così a GianlucaDiMarzio.com l’attaccante classe 1996 di proprietà della Lazio: presa di posizione netta dal parte del calciatore, che ha voluto così chiarire una volta per tutte il gruppo di agenti che davvero lo gestisce e ne cura gli interessi. Anche perché, intorno al suo nome, ci potrebbero presto essere delle importanti novità: Tounkara, infatti, piace molto in Serie B e ci sono già stati dei sondaggi da parte di Spezia e Palermo. Due realtà importanti che puntano alla promozione e pensano in maniera concreta al profilo di Mamadou Tounkara.