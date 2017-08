Totti a Buffon: "Nessun rancore per il sorteggio? Sei sempre il numero uno"

Bandiere del calcio italiano, ma anche della simpatia tipica dei social network. Francesco Totti e Gianluigi Buffon sono stati simboli degli ultimi duelli tra Roma e Juve, avversari, amici e anche campioni del mondo, insieme. Un rapporto di sincera stima e amicizia non poteva non sottendere uno sfottò divertente. Su Instagram, Buffon ha pubblicato una foto del sorriso beffardo di Totti mentre mostra il biglietto del Barcellona, contenuto nel bussolotto estratto. “L’espressione di Francesco quando ha incrociato il mio sguardo” c’è scritto sull’immagine. Invece, l’ex capitano giallorosso ha pubblicato la foto di un abbraccio con Buffon: “Ma quindi per il sorteggio nessun rancore? Grande Gigi, sempre il numero 1”.