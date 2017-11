Torino, protesta dei tifosi per la mancata concessione dell’agibilità del “Filadelfia”: le immagini

Mattinata tutt'altro che tranquilla in casa Torino. Alcuni tifosi hanno protestato con uno striscione fuori dallo stadio Filadelfia per la mancata concessione dell’agibilità: “Ognuno si assuma la propria responsabilità. Avete fatto tante parole. Adesso basta”

I tifosi, infatti, non possono più entrare da alcuni giorni perché ci sono da completare degli impianti necessari per rispettare le norme di sicurezza. In corso il sopralluogo della Commissione di Vigilanza del Comune per le valutazioni del caso. Probabile però la bocciatura.