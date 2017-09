Torino, primo allenamento per Niang e Ansaldi: le foto

Primo impatto nel Toro al Filadelfia per Niang e Ansaldi, gli ultimi due acquisti della campagna di rafforzamento estiva del Toro. L’attaccante francese e il terzino argentino si stanno regolarmente allenando sul campo del Filadelfia, agli ordini di Mihajlovic, davanti a circa un centinaio di tifosi a cui Sinisa ha concesso di togliere le transenne e di seguire il tutto da bordo campo. La seduta di allenamento è infatti a porte aperte, dopo l’amichevole di ieri giocata contro la Luese e vinta dal Toro per 8-0. L’attenzione, oggi, è però tutta volta al mercato e ai due volti nuovi, ai quali va aggiunta anche la presenza di Burdisso, già ieri aggregato al gruppo. Ecco le prime foto di Niang, Ansaldi e Burdisso al Filadelfia. Per loro, l’esperienza nel Toro è appena cominciata. Per i tifosi, le aspettative sono alte. Con la speranza che questa squadra possa puntare a un posto per l’Europa League.

Valentino Della Casa