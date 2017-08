Torino, Mihajlovic: "Voglio tre rinforzi: sicuramente un vice Belotti"

Bel Torino, ma Sinisa Mihajlovic non è ancora soddisfatto. Vittoria a Friburgo, Iago Falque-Belotti, ancora loro i protagonisti sotto porta, tuttavia il gioco e il mercato non rendono ancora felice l'allenatore serbo: "Voglio tre giocatori" - si legge nelle pagine de La Stampa - "Ci mancano tre giocatori. Fra questi anche un centrocampista ed il vice Belotti. In difesa sono contento per l’arrivo di N’Koulou, ma non è mai facile, o immediato, prendere un nuovo giocatore ed adattarlo ad una realtà diversa in poco tempo: la stagione la cominceremo come l’abbiamo finita, con Moretti e Rossettini titolari. Se mi sento sicuro per il ruolo di esterno sinistro? Boyé è fermo per una lesione al legamento del ginocchio - informa Mihajlovic -, ma a settembre c’è subito la sosta per le Nazionali e, dopo, può essere a disposizione. Piuttosto ci servirà un sostituto di Iago sulla destra"