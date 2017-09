Torino, Mihajlovic: "Baselli non credo che giocherà, Belotti deve riconfermarsi"

Alla vigilia di Benevento-Torino, Sinisa Mihajlovic ha analizzato la gara in conferenza stampa. “Siamo sempre a lavoro, sia sulle cose fatte male sia su quelle fatte bene per farle ancora meglio. Siamo più forti rispetto alla scorsa stagione, ringrazio la società per avermi dato un gruppo completo. Abbiamo giocatori esperti e giovani, di gamba e di tecnica e questo mi fa essere fiducioso. A Benevento non sarà facile, se sbagliamo l’approccio rischiamo la figuraccia. Loro sono carichi e noi vogliamo rimanere nel gruppo di testa il più possibile” ha esordito l’allenatore.

“In attacco siamo forti, ma la qualità deve essere messa a disposizione della squadra. I nuovi stanno bene, ma Burdisso e Ansaldi sono ancora un po’ indietro,come Niang. Tuttavia qualcuno di loro domani giocherà titolare. Col Bologna siamo stati prevedibili ma abbiamo giocato bene, andiamo sempre per vincere e mai per non perdere. Belotti mi aspetto che si confermi sui livelli dello scorso anno, Niang e Ljajic li ho voluti fortemente, questo è l’ambiente giusto per crescere e loro possono diventare grandissimi giocatori” ha proseguito Mihajlovic.

L’allenatore ha quasi escluso l’impiego di Baselli: “L’ho portato in panchina ma non credo di farlo giocare. Abbiamo tre partite con Sampdoria, Udinese e Juve: li cambierò sempre, poi vedremo gara per gara. Pioggia a Benevento? Se piovesse non possiamo far nulla, l’importante è che si possa giocare”.