Torino, Mihajlovic: "Abbiamo ancora un obiettivo da raggiungere. Ljajic? Giocherà, Castan e Moretti no"

Cinque risultati utili consecutivi e uno stato di forma davvero invidiabile. Reduce dal tris rifilato al Chievo nell'ultimo match di serie A, il Torino affronta nell’anticipo del sabato sera la Sampdoria di Giampaolo, sconfitta sette giorni fa dal Crotone.

Intervenuto nella consueta conferenza stampa della vigilia, Sinisa Mihajlovic ha parlato del match di domani, mettendo in guardia i suoi giocatori sulle insidie relative al duello con i doriani: “Voglio che i miei giocatori pensino solo alla partita di domani, ci sono sette giorni per pensare al derby. Non esiste sottovalutare questa partita per concentrarci su un’altra. La differenza domani la farà la testa, le motivazioni che troveremo per prenderci i tre punti. Abbiamo ancora degli obiettivi, uno su tutti quello di fare il record di punti e poi domani vogliamo tornare a vincere davanti ai nostri tifosi dopo tre pareggi. Se avessimo regalato meno agli avversari, a quest’ora lotteremmo con Inter e Fiorentina per il sesto posto, per il nostro gioco dovremmo essere molto più vicini alle squadre che ci precedono.

Battere la Samp? Non sarà facile perché hanno un bravo allenatore e un mix di giocatori davvero interessante. Ho bei ricordi della mia esperienza lì, a domani voglio vincere. Un mese fa ho sentito Ferrero, continuo a volergli molto bene perché è un presidente diverso che con me si è sempre comportato da signore. E’ cambiato molto anche grazie a me, in seguito alle discussioni che abbiamo avuto ai tempi. Domani lo saluterò certamente, insieme a Moratti è il presidente a cui voglio più bene”.

Non può allora mancare il riferimento a Cairo: “Ho molto rispetto e stima per lui, ma bisogna vedere quanto bene voglia lui a me per dire quanto ne voglia io a lui. E’ diverso da Ferrero, soprattutto nel modo di porsi. Io comunque ho sempre avuto rispetto per i ruoli e la persona, soprattutto con i presidenti con cui ho avuto difficoltà”.

Tornando alla partita di domani, Mihajlovic sottolinea: “All’andata non abbiamo giocato una bella partita, per questo motivo vogliamo riscattarci domani sera. Mancano cinque partite e vogliamo chiudere bene la stagione, dimostrando di essere più forti delle formazioni che ci inseguono. Abbiamo tre diffidati, qualcuno di loro giocherà sicuramente domani. Ljajic giocherà mentre Moretti e Castan no. Per quanto riguarda Benassi, infine, lasciarlo fuori è semplicemente una scelta tecnica perchè nelle ultime gare non aveva fatto bene. Acquah si è fatto trovare pronto e Baselli abbina grinta e qualità. In questo momento questi due centrocampisti mi danno più certezze degli altri, ma Benassi resta un giocatore importante che ha avuto qualche problemino fisico ultimamente".