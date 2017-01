Torino, Iturbe a un passo. E Bovo è vicinissimo al Palermo

Il Torino batte un colpo: Juan Manuel Iturbe. Fatta? Non ancora, ma ci siamo quasi. Manca poco, giusto qualcosina da definire tra il club granata e la Roma, proprietaria del cartellino dell'attaccante paraguaiano. L'operazione è sul punto di chiudersi tra domani e dopodomani sulla base di un prestito gratuito con diritto di riscatto fissato tra i 12 e i 14 milioni di euro, giocatore già d'accordo su tutto e felice di potersi rimettere in gioco dopo una prima parte di stagione davvero opaca, con appena 38 minuti sulle gambe. Iturbe al Torino, ci siamo quasi. Una trattativa che si è sbloccata nelle ultime ore, da quando il club di Cairo ha deciso di anticipare il pagamento del riscatto di Iago Falque (6 milioni), come avevamo raccontato in questi giorni. Il riscatto dell'esterno spagnolo ex Genoa rientrerà quindi in un'unica operazione con il prestito più opzione di Iturbe. Il Torino sta parlando con la Roma anche del portiere Skorupski, per giugno, quando Hart tornerà in Inghilterra: la valutazione che il club giallorosso fa del calciatore ora in prestito all'Empoli è di 7 milioni.

Non solo mercato in entrata per il Torino, attivissimo anche in uscita. Chi è più di là che di qua è Cesare Bovo, destinato al Palermo. Parti vicinissime e difensore centrale che tornerebbe dove ha già giocato, disputando circa 90 partite ufficiali. Se il tutto dovesse essere definito a breve, Bovo potrebbe anche essere a disposizione di Corini già per la sfida contro l'Empoli. Attenzione sempre al Pescara che non molla la presa su di lui: il club di Sebastiani aspetta (e spera in) notizie positive in vista delle prossime ore anche se ormai Bovo e il Palermo sono a un passo.