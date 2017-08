Torino, il saluto di Rincon alla Juventus: "Grazie alla famiglia bianconera, ora inizia un nuovo percorso"

Da Torino a... Torino. Cambia la maglia, non la città. Tomas Rincon da oggi è ufficialmente un nuovo giocatore granata. E il centrocampista ha voluto salutare così la Juventus, con un video sui suoi canali ufficiali social in cui ha ripercorso in breve la sua parentesi in bianconero, prima di iniziare la sua nuova avventura con il Torino.



"La cosa più importante in questa vita sono le lezioni che ci lasciano le esperienze che viviamo, quindi questa volta voglio ringraziare tutta la famiglia della Juventus per il modo in cui mi hanno accolto, tutti i miei compagni di squadra per il loro rispetto ed affetto, come anche lo staff tecnico e tutti i lavoratori a Vinovo. La vita è un lungo percorso di cambiamento e di apprendimento che solo coloro che hanno il coraggio sono in grado di attraversalo. Oggi inizia un nuovo percorso per me con una grande e storica squadra come la Torino, che ringrazio per la fiducia e lo sforzo in modo che potessi fare parte di questi nuovi colori. Un nuovo capitolo della mia carriera sta per cominciare!"

QUI IL POST