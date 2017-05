Torino, è il giorno del nuovo Filadelfia: le immagini dell'attesa fuori dallo stadio

Ha ospitato il Grande Torino ed è stato il simbolo di un'identità tra una squadra di calcio e un luogo: stadio Filadelfia, basta il nome per far emozionare i tifosi granata e non solo. E oggi, dopo la chiusura del 1998, è arrivato il grande giorno dell'inaugurazione del nuovo Stadio Filadelfia. Il "grande sogno" della Fondazione oggi è realtà: alle 18 il via alla cerimonia, con tutta la squadra presente, insieme alle autorità cittadine e rappresentanti illustri del tifo, oltre che i parenti delle vittime di Superga; da domani mattina invece porte aperte per i tifosi. Già tutto pronto, ecco le immagini dell'attesa.