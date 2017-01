Torino e Bologna, sondaggi per Capradossi

Sette presenze in Serie B con il Bari, Elio Capradossi è certamente un talento da tenere d'occhio per il futuro. La stagione scorsa la iniziò mettendosi in mostra nel precampionato con la Roma, poi una lesione al legamento crociato rimediata con la nazionale under 20 lo ha frenato. Di proprietà dei giallorossi ma in prestito ai biancorossi, il difensore classe '96 è ora seguito anche da altri club di Serie A. Nelle ultime ore, infatti, ci sono stati dei sondaggi da parte di Torino e Bologna, che potrebbero investire proprio su Capradossi per il futuro.