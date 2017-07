Torino, Berenguer è sbarcato a Caselle: le immagini

Questa mattina, l'annuncio a sorpresa da parte dell'Osasuna. Ora, l'Italia. È già arrivato a Torino Alejandro Berenguer, l'esterno spagnolo che il Toro ha preso, anticipando il Napoli con un blitz della dirigenza granata che si è mossa particolarmente sotto traccia per riuscire a confezionare il colpo di mercato andato a segno. L'esterno classe '95 si trasferisce in granata per circa 6,5 milioni di euro e non vede l'ora di cominciare la sua nuova avventura agli ordini di Sinisa Mihajlovic. Dopo aver ringraziato in conferenza stampa e sui social i tifosi e la società dell'Osasuna (“Grazie a voi si è realizzato il mio sogno, grazie!” ha dichiarato), il giocatore è partito direttamente alla volta del capoluogo piemontese, dove è da poco atterrato.

Domattina, Berenguer sosterrà la consuete visite mediche di rito presso il Centro di Medicina dello Sport e partirà, una volta siglato il contratto, alla volta di Bormio, sede della prima parte del ritiro estivo della squadra granata. Mihajlovic può così finalmente abbracciare il colpo in attacco che si aspettava sulla corsia mancina. Ecco la prima foto del giocatore neogranata, atterrato all'aeroporto di Caselle. Berenguer non vede l'ora di cominciare: l'avventura nel Toro ha inizio.

"Non vedo l'ora di iniziare, darò tutto per questo stemma e questa maglia. Europa? Voglio dare il massimo".



Valentino Della Casa