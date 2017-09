Torino, Baselli: "Zappacosta? Si merita tutto. Con Rincon mi trovo bene"

Solo una presenza in questo inizio di campionato, ma tanta voglia di fare: Daniele Baselli, centrocampista classe 1992, vuole continuare a stupire con la maglia del Torino. "Sono rientrato un po' in anticipo e sto bene, voglio dare il mio contributo alla squadra. La Sampdoria ha grandi qualità davanti, ci metteranno in difficoltà , ma stiamo lavorando per difendere adeguatamente. Giampaolo fa giocare bene la squadra quindi dovremo stare attenti".

Poi sui nuovi acquisti dei granata, come Rincon: "E' un giocatore di carisma ed esperienza, mi trovo bene con lui. Mihajlovic? E' importante, perché ti dice tutto in faccia. Questo tipo di rapporto con l'allenatore è la cosa migliore". Sulla Primavera, invece: "Gli faccio il mio in bocca al lupo per l'esordio di domani, al Filadelfia, qui c'è grande storia. Il mio stadio preferito è Stamford Bridge, la Premier League mi ha sempre affascinato. Sarebbe bello portare il Torino a Londra".

Una battuta anche sul gol del suo amico Zappacosta: "Mi ha raccontato tutto, sono molto contento per lui. Voleva crossare, ma conta il gol e l'esordio pazzesco. Una serata indimenticabile". E sul gruppo dei granata: "Siamo molto uniti, anche se abbiamo cambiato molto. Ci serve l'apporto di tutti, anche dei tifosi".