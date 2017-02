Tempestilli: "Il Lione? Siamo la Roma, non dobbiamo temere nessuno"

Non il più semplice degli avversari che la Roma potesse trovare, ma come sempre sarà il campo a dire a chi sarà andata peggio tra i giallorossi e il Lione, l'ostacolo che Spalletti e i suoi dovranno affrontare agli ottavi di Europa League. Il dirigente Tempestilli ha commentato così l'esito del sorteggio: "Il Lione è una squadra dall'ottima tradizione e con ottimi calciatori. Ma noi siamo la Roma, abbiamo un organico competitivo e non dobbiamo temere nessuno. Servirà la miglior Roma? La sconfitta di ieri sera? Un calo di tensione dovuto al 4-0 dell'andata, ma conoscendo Spalletti stamattina avrà messo i puntini sulle i. Anche con un 4-0 a favore bisogna non lasciare nulla, Spalletti è uno che ci tiene e questi dettagli li farà presente ai giocatori." Inevitabile l'amarcord, con il gol di Mancini nell'ultimo precedente con i francesi: "Fu un gol straordinario, l'augurio è quello di ripetersi, ma ogni partita una storia a sé, dovremo fare molta attenzione e rimanere concentrati." Poi una battuta sul nuovo stadio della Roma, con un incontro previsto pomeriggio: "Non ho notizie, mi auguro che tutto posssa risolversi per il meglio, non solo per il club ma anche per la città".