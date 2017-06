Spezia, ufficiale l'arrivo di Soleri: il comunicato

Spezia, è ufficiale l'arrivo di Edoardo Soleri. Per il giovane bomberino di proprietà della Roma l'occasione giusta per testare le sue qualità nel calcio dei grandi: 36 gol in 37 partite con la Primavera dei giallorossi. A darne notizia un comunicato apparso sul sito del club ligure:

"Lo Spezia Calcio comunica di aver trovato l'accordo con l'A.S. Roma per l'arrivo in prestito del talentuoso attaccante, classe ’97, Edoardo Soleri, che si aggregherà ai nuovi compagni fin dal ritrovo spezzino in programma per la seconda settimana di luglio. Lo Spezia Calcio si è riservato il diritto di riscatto, così come la Roma l'eventuale contro riscatto del calciatore.

Nazionale Under 19 e miglior marcatore del campionato Primavera 2016-2017 con 25 reti in 23 presenze, di cui soltanto una realizzata dal dischetto, nell'ultima stagione Soleri ha dimostrato tutto il proprio valore, diventando un vero incubo per le difese avversarie, chiudendo l'anno con un bottino personale di ben 36 gol in 37 presenze tra campionato, UEFA Youth League, Coppa Italia Primavera e la Fase finale del campionato Primavera. Nato a Roma, ma cresciuto tra Buenos Aires e San Paolo, Soleri vanta anche una presenza nella Champions League '15/'16 ed ora è pronto a mettere le proprie grandi qualità al servizio delle Aquile. BENVENUTO EDOARDO!