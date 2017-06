Spal, per la porta piace Gabriel

La SPAL continua il suo lavoro alla ricerca di profili adatti alla Serie A. Un ruolo per il quale la società si sta muovendo è quello del portiere: piace Gabriel, di proprietà del Milan e reduce dalla stagione trascorsa a Cagliari: oggi il suo nuovo agente Vigorelli ne ha parlato con il ds rossonero Mirabelli e in settimana ci sarà l'incontro anche con la SPAL per portare avanti la trattativa: la formula sarà con ogni probabilità quella del prestito.