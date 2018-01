Serie A | Juventus-Genoa, le formazioni ufficiali

Si chiude con Genoa-Juventus la ventunesima giornata di Serie A. La Juventus è chiamata a rispondere alla vittoria del Napoli per rimanere a meno uno in classifica. Allegri sostituisce l'infortunato Dybala con Bernardeschi, con Szczesny a difendere i pali. Il Genoa invece cercherà il quinto risultato utile per allontanarsi ancora di più dalla zona salvezza. Ballardini si affida davanti alla coppia Pandev-Taarabt. Queste le formazioni ufficiali:

Genoa: Perin, Spolli, Izzo, Bertolacci, Taarabt, Rossettini, Pandev, Rosi, Rigoni, Omeonga, Laxalt.



Juventus: Szczesny; Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Mandzukic