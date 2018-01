Nuova avventura per Marko Pjaca. Il giocatore classe '95 della Juventus è un nuovo giocatore dello Schalke 04. A darne l’annuncio ufficiale la stessa società tedesca su Twitter: “Visite mediche superate. Marko Pjaca è un nuovo giocatore dello Shalke 04”. Il giovane croato sbarca in Bundesliga con la formula del prestito: operazione da 1 milione più 500 mila euro di bonus: prestito oneroso per 6 mesi con ingaggio totalmente pagato dallo Schalke 04.