Saponara-Fiorentina, ecco quello che spetta al Milan

Iniziamo subito dalla cifra. Precisa: 1,35 milioni di euro. Sarà quanto il Milan incasserà nel 2018 quando la Fiorentina riscatterà il cartellino di Riccardo Saponara dall'Empoli. Perché? A gennaio 2014, quando il trequartista tornò in Toscana, nell'accordo tra i due club c'era una clausola sulla futura rivendita: il 30% sull'eccedenza di quanto avrebbe versato l'Empoli (4,5 milioni di euro) sarebbe spettato al Milan. E quindi i conti si fanno facili: l'operazione Saponara-Fiorentina vale in totale, tra prestito ed obbligo di riscatto, 9 milioni di euro. Quattro milioni e mezzo in più dei 4,5 pagati dall'Empoli al Milan. E quindi il 30% di 4,5 milioni di euro è... 1,35. Da pagare al Milan nel 2018, quando la Fiorentina completerà l'obbligo di riscatto. Saponara in viola, un "affare" anche per il Milan.