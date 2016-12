Sampdoria-Torreira, nodo ingaggio al centro del 'caso' rientrato: le ultime

Un'ottima stagione in B a Pescara, l'arrivo a Genova in estate, per continuare la crescita alle spalle di Cigarini. L'inaspettata partenza da titolare (con l'ex Atalanta ai box per infortunio) e la fiducia di Giampaolo, che ne ha fatto elemento insostituibile del centrocampo della sua nuova Sampdoria. Lucas Torreira è di sicuro una delle note positive di questa prima parte di stagione del club di Ferrero, vera e propria sorpresa della Serie A diventata, domenica dopo domenica e mercato alle porte, oggetto del desiderio di molti club in Italia e in Europa. Ultima in ordine di tempo a puntare gli occhi sul '96 uruguaiano, la Roma di Spalletti a caccia di un centrocampista per rinforzare la mediana.



Ad accendere le voci di mercato legate all'ex Pescara, e a far 'scoppiare' un caso Torreira, le parole dell'agente Pablo Bentacur nella giornata di ieri: "La Roma? Fino a questo momento con non ci sono stati contatti, sui giornali però ho letto dell'interesse da parte del club. Torreira è un giocatore molto duttile, di qualità e quantità , bravo a giocare nelle due fasi. - le parole del procuratore a LaRoma24.it - Ha solo 20 anni e in una squadra che gioca bene al calcio può dare molto. Noi non abbiamo rinnovato con la Sampdoria e l'obiettivo sarebbe quello di andare in un altro club. Della valutazione non parlo, la fa la società . Non so se ci sono stati dei contatti tra i due club, sono invece al corrente che ci sono club esteri interessati al giocatore".



Parole, quelle dell’agente del centrocampista, di grande apertura nei confronti di un possibile trasferimento del giocatore lontano da Genova e in controtendenza rispetto alla volontà della società di non privarsi del ragazzo in questa sessione di mercato, a meno di cifre impossibili da rifiutare (si parte dai 15 milioni). Forte anche di un contratto in essere con scadenza 2020, garanzia per il club di poter pensare al futuro del giocatore con la massima tranquillità . A ribadire intenzioni e volontà , e a fare chiarezza dopo le voci di un possibile addio a gennaio del centrocampista, la stessa società del presidente Ferrero attraverso un comunicato ufficiale.



"In merito alle notizie pubblicate dai mezzi d'informazione, l'U.C. Sampdoria sottolinea che non esiste alcun “caso” Torreira e ricorda che il calciatore ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2020, stipulato nell’ambito di un progetto di crescita e valorizzazione che la società ha programmato quando il centrocampista raccoglieva le prime presenze in Serie B. - si legge sul sito ufficiale della società - In considerazione del percorso di crescita avuto da Torreira, anche per merito di chi ha creduto fortemente in lui, gli è stato proposto un adeguamento economico del contratto. I rapporti con il ragazzo sono ottimi e improntati alla massima correttezza".



Queste le parole a spegnere le voci su di un possibile 'caso' Torreira, e a rivelare anche il nodo principale della questione. Quel ritocco del contratto proposto dalla Sampdoria e considerato dall'entourage del giocatore non proporzionato alla valutazione fatta dal club del ragazzo. Attualmente il centrocampista guadagna 120 mila euro a stagione, cifra in linea con età e percorso del giocatore a inizio campionato, sicuramente stretta ora che gli occhi di tanti top club si sono posati sul ragazzo. Da qui la proposta da parte della Samp, consapevole della crescita del suo ragazzo, di portare l'ingaggio a 400 mila euro, cifra però considerata non in linea al valore dato dalla società al giocatore da parte di Pablo Bentacur, che ha rispedito al mittente l'offerta aprendo poi ad un possibile addio di Torreira alla Samp.



A far rientrare quello che poteva diventare un vero e proprio 'caso' la nota ufficiale del club. A rimanere, invece, la questione legata all'ingaggio del giocatore, atteso a Bogliasco il 2 gennaio (gli allenamenti per i suoi compagni riprendono questo pomeriggio). Sicuramente da affrontare e risolvere, ma senza fretta. Come sottolineato dalla Sampdoria, la scadenza del contratto é ancora lontana.