Sampdoria, il punto sul mercato in difesa: interesse per Quarta del River Plate, rimangono vive le piste Rossettini e Ferrari

La Sampdoria è sempre alla ricerca di un difensore per rinforzare il pacchetto arretrato da regalare a Giampaolo. Tanti i nomi sulla lista: tra questi quello di Lucas Martinez Quarta del River Plate, per in quale, secondo quanto riporta Proyecto Fùtbol, la società blucerchiata sarebbe arrivata ad offrire 5 milioni di euro. Gli obiettivi più concreti però sono Rossettini e Ferrari. Il difensore del Torino potrebbe arrivare alla Sampdoria per 2 milioni non appena la società granata avrà trovato un sostituto. Per Ferrari invece potrebbe essere decisiva la volontà dello stesso giocatore, che sta spingendo per arrivare in blucerchiato. In questo senso si sta ammorbidendo la posizione del Sassuolo, che fino a pochi giorni fa non sembrava intenzionata a lasciar partire il giocatore. Non è del tutto tramontata, inoltre, la pista che porta a Colley. Dopo l'iniziale chiusura del Genk, la società belga sembra aver rivito le proprie posizioni lasciando ancora uno spiraglio, anche se la trattativa sembra ancora in salita.