Sampdoria, Ferrero: "Ho trovato bene Schick, spero di incrociare subito una big"

Una visita di sostegno, di vicinanza, a prescindere da ciò che imporranno le logiche del calciomercato. Massimo Ferrero si è recato in Repubblica Ceca per Patrik Schick e ha rilasciato alcune dichiarazioni all’uscita dalla Lega Calcio.

“L'ho trovato benissimo, molto molto bene, quest'anno farà trenta gol. Se stiamo pensando di tenerlo? Quello che penso non ve lo voglio dire. Sicuramente vale il ‘dare moneta vedere cammello’, adesso Schick costa molto di più, sarà l'acquisto dell'anno della Sampdoria. Giampaolo aspetta un difensore? E menomale che aspetta, almeno ha un'aspettativa. Colley? Io conosco il collo della camicia. Ferrari? Non sono molto ricco, non posso possedere una Ferrari” ha risposto con simpatia il presidente della Sampdoria. Quindi la chiosa finale: “Allora ragazzi sapete cosa vi dico, che ci sono i calendari e mi auguro di prendere una squadra fortissima così la sdraiamo subito e andiamo tutti a casa”.