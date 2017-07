Dopo lo sbarco di ieri a Roma, iniziate le visite mediche per Cengiz Ünder. Il giocatore turco arrivato alle… a Villa Stuart si dirigerà a Trigoria prima di partire per la tournée americana. Tanti i tifosi giallorossi presenti fuori dalla clinica, per accogliere il nuovo acquisto della Roma e i "nazionali". Ecco le foto del suo arrivo: