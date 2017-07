Roma, un esterno per Di Francesco: Cengiz Ünder, il Dybala turco

Sarà il sostituto di Mohammed Salah. Non il nome di spicco che i tifosi della Roma si aspettavano, ma un esterno dalle potenzialità ancora da esprimere. Cengiz Ünder, turco classe ’97, del giocatore egiziano ha la velocità, ma preferisce la progressione palla al piede agli scatti sulla fascia. Più tecnico e miglior dribbling sullo stretto. In Turchia viene considerato per questo già il Dybala del Bosforo. Mancino come l’attaccante bianconero, ma atipico. Tanti i gol anche con il destro ed il vantaggio per Di Francesco di poterlo sfruttare su entrambe le fasce. Un jolly offensivo visto che all’occorrenza può essere schierato da interno di centrocampo come già fatto con la sua squadra, il Medipol Basaksehir.

Quinta squadra di Istanbul, che dal 2014 gioca nella massima serie. Emre e Adebayor i nomi di spicco, ma dallo scorso anno anche Cengiz Ünder. Quarantatre partite e nove gol con la maglia arancione e blu, che hanno trascinato il Basaksehir al secondo posto in campionato e la qualificazione ai preliminari di Champions League, il più giovane giocatore ad aver partecipato attivamente ad almeno 10 gol nell'ultima Super Lig. Arrivato nella capitale turca lo scorso anno, per appena 700 mila euro dall’Altinordu, dove aveva mostrato le proprie qualità nella seconda divisione. Presenza fissa nella nazionale, dall’Under 18 fino ad arrivare a quella dei grandi, con la quale segna il suo primo gol europeo nelle qualificazioni ai Mondiali contro la Moldavia. Un tiro da fuori area dritto sotto l’incrocio dei pali, di potenza e di sinistro ovviamente.

A Roma arriverà un altro turco dopo Salih Uçan. I giallorossi si aspettano di meglio, visto lo scarso impatto del centrocampista proveniente dal Fenerbahçe nelle due stagioni in giallorosso. Monchi per portarlo a Roma ha dovuto sborsare circa 13 milioni di euro, ed un contratto di cinque anni al giocatore. Anticipato anche il Manchester City, che voleva portare il giovane esterno in Premier League. Di Francesco per il ruolo di esterno ha richiesto due pedine, la prima sarà Cengiz Ünder. Il giovane turco, che ricorda Salah, ma si ispira a Dybala.