Roma, ufficiale l'addio del team manager Zubiria: per sostituirlo resta viva l'ipotesi De Sanctis

La Roma pensa al futuro, partendo dalla dirigenza. L’arrivo di Monchi ha dato il via ad una serie di rinnovamenti nell’assetto societario, che nella giornata di oggi ha visto la partenza del Head of Team operations Manolo Zubiria. A darne l’ufficialità la stessa società giallorossa tramite un Tweet: “In bocca al lupo a Manolo Zubiria per la sua nuova avventura come Chief of Football Officer nella Concacaf”. Una partenza che lascia spiragli per nuovi innesti, anche di vecchie conoscenze dell’ambiente romanista. Come Morgan De Sanctis, accostato già nei giorni scorsi alla Roma. Niente guantoni questa volta: il ruolo da ricoprire sarebbe proprio quello del Team Manager. Un’opportunità che affascina l’ex portiere giallorosso, anche se la sua volontà sarebbe quella di continuare a giocare. La probabilità di un ritorno a Roma però rimane viva, anche grazie ai buoni rapporti instaurati con Monchi ai tempi del Siviglia. Il futuro della Roma passa anche dal rinnovamento dell’assetto societario.

Zubiria, tramite il proprio profilo Twitter, ha risposto così al messaggio della società giallorossa: “Non ho parole per descrivere questi 4 anni vissuti nella Roma. Grazie di cuore, grazie a tutti. Roma Sei Unica. Arrivederci”.