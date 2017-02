Roma, Totti è recuperato: partirà per Villarreal

Vittoria sul Crotone e impegno in campionato archiviato, adesso per la Roma è tempo di pensare all'Europa League. Giovedì la gara di andata dei sedicesimi di finale contro il Villarreal, per la trasferta spagnola Luciano Spalletti potrà contare anche su Francesco Totti. Il capitano, che aveva saltato la sfida contro il Crotone a causa di una sindrome influenzale, è infatti totalmente recuperato e - come raccolto da Angelo Mangiante di Sky Sport - oggi si è allenato con la squadra. Salirà anche lui sull'aereo che porterà i giallorossi a Villarreal: Spalletti ha un'opzione in più, Francesco Totti è recuperato.