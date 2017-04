Roma, Spalletti: "Il secondo posto sarebbe un grandissimo risultato, la Juventus per certi versi è imprendibile..."

Vigilia di derby per la Roma di Luciano Spalletti, che vuole riscattare l'eliminazione in Coppa Italia per mano proprio della squadra biancoceleste di Simone Inzaghi. Sulla partita di domani, in programma alle 12.30, ha parlato così l'allenatore giallorosso, cominciando dal sapore speciale di questa sfida: "Il derby dà grande emozione perché è una cosa bella da vivere e da giocare. Questa partita è una cosa bellissima, da gustarsi. Faremo così pure stavolta". Dall'altra parte ci sarà una Lazio che sta disputando una stagione eccezionale: "Inzaghi è stato bravo a mettere insieme un pò tutto, riuscendo a volte a far meno anche del singolo, lavorando tanto sul collettivo. Basta vedere il calcio proposto e la classifica che hanno. Penso che abbiano fatto un grande lavoro e che quindi sarà una partita simile da questo punto di vista". Intanto per Spalletti le buone notizie arrivano anche dall'infermeria: "Se De Rossi rifarà le cose che ha fatto vedere sarà recuperatissimo. E' importante per noi". Una Roma che, vincendo, potrebbe accorciare sulla Juventus: "Chiaramente continueremo a fare il nostro dovere, anche perché ci siamo fatti un bel mazzo in questa stagione. C'è margine per poter recuperare dei punti e lo faremo tutte le volte, valutando di volta in volta a che distanza siamo. 90 punti sono moltissimi, l'anno scorso ne abbiamo fatti 46 nel girone di ritorno, che avrebbe voluto dire 92 se avessi cominciato dall'inizio. E' stato fatto molto, è venuta fuori una bella squadra. Anche questa seconda posizione sarebbe tanta roba, perché la Juventus ha mostrato di essere tostissima, per certi versi imprendibile. I miei calciatori hanno sempre lavorato in maniera seria e professionale, hanno risposto alle aspettative della società ". E intanto a Roma dalla prossima stagione ci sarà un nuovo direttore sportivo: "Ho conosciuto Monchi, ho avuto subito le stesse sensazioni di persone che lo conoscono da prima di me. E' una bella persona, un gran professionista che saprà collaborare al meglio per il futuro del nostro club. Ma adesso dobbiamo pensare a questo finale di campionato, abbiamo cinque partite che possono determinare il nostro futuro, dobbiamo finire la stagione al meglio". Vincendo i giallorossi si garantirebbero l'accesso ai preliminari di Champions per il secondo anno di fila: " Sono soddisfatto di questo percorso. Non tanto per i risultati ottenuti, ma per l'impegno che ci abbiamo messo. Abbiamo dato sempre il massimo. La Roma non ha mai mollato, è sempre stata lì anche nel momento di difficoltà ". Quello di domani potrebbe essere l'ultimo derby di Totti: "Spero di no se volesse continuare. Ma per il passato che ha, per chi è, per il nome che ha, anche se facesse un altro lavoro o se lavorasse per un'altra realtà , il derby di Roma sarà sempre un viverlo direttamente. Resterà sempre coinvolto da questa partita, da qualsiasi luogo del mondo in cui si trovi".