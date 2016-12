Roma-Sassuolo, oggi incontro a Trigoria Massara-Angelozzi: da Defrel a Pellegrini, le ultime

Non si ferma solo al nome di Diego Laxalt la lista dei possibili, nuovi arrivi per il mercato di gennaio della Roma. Il club giallorosso, per rinforzare il reparto di centrocampo e quello d'attacco, ha infatti spostato le proprie attenzioni sui nomi di Lorenzo Pellegrini e Grégoire Defrel del Sassuolo: incontro oggi a Trigoria tra il ds giallorosso Massara e il dt Angelozzi per affrontare la doppia questione e parti ancora distanti da un possibile accordo, per vedere due dei protagonisti della squadra di Di Francesco come nuovi rinforzi a disposizione di Spalletti.

Per quanto concerne Defrel, al momento, la cifra richiesta dal Sassuolo è troppo alta, considerando anche un'offerta di 30 milioni giunta dalla Cina per il calciatore, mentre riguardo Pellegrini (nonostante il diritto di recompra già fissato in favore della Roma per la prossima estate a quota 10 milioni di euro, pronti a trasformarsi a 12 per l'estate del 2018) il club di Squinzi non sembra intenzionato a lasciar partire il calciatore già da gennaio, così come per Defrel, reputando i propri due talenti incedibili. Nel corso dell'incontro, inoltre, si è parlato anche di tre giovani nel mirino della società neroverde per il futuro: da Seck, terzino sinistro richiesto già per gennaio in un'operazione possibile trovando accordo su formula, riscatto e controriscatto (sul calciatore anche Birmingham e club olandesi pronti a prenderlo in prestito), a Machin (in prestito a Trapani, già vicino al Sassuolo a giugno scorso in una trattativa saltata per la formula e ora conteso da altre richieste di prestito dall'estero), passando per il bomber della primavera giallorossa Tumminello, che nonostante importanti sondaggi anche di club di Premier non dovrebbe muoversi a gennaio. Nomi che potrebbero rientrare in eventuali affari futuri, con gli sguardi Roma e Sassuolo pronti ad incrociarsi ancora di fronte a nuovi, possibili scenari di mercato.