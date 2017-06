Roma, Salah saluta squadra e tifosi: "Con voi ho vissuto gli anni migliori della mia carriera"

L’annuncio del trasferimento al Liverpool, le prime immagini in maglia Reds e le prime parole. Ma Mohamed Salah ha voluto dedicare un pensiero ed un saluto alla sua vecchia squadra, tramite un messaggio postato sul proprio profilo Twitter: "Voglio ringraziare prima di tutto la AS Roma, i calciatori e i tifosi. Con la Roma ho vissuto gli anni migliori della mia carriera fino ad oggi e non potrò che provare gratitudine e conservare ricordi bellissimi".