Roma, rinnovo De Rossi: nei prossimi giorni incontro con l'agente

La questione rinnovo del contratto di Daniele De Rossi continua ad occupare i pensieri di Monchi e di tutta la dirigenza giallorossa. La volontà del calciatore è chiara: trovare un'intesa e prolungare un matrimonio lungo quasi 20 anni. Con buona pace dell'Inter, unica vera concorrente della Roma, che fino all'ultimo ha tentato di convincere il giocatore offrendo un contratto biennale a cifre molto vicine allo stipendio attuale del numero 16 giallorosso. Nei prossimi giorni i dirigenti della Roma incontreranno il suo agente Sergio Berti per trovare l'accordo economico ed assecondare la volontà di entrambe le parti di continuare insieme.

“Saremmo degli imbranati se non chiudessimo il rinnovo di De Rossi”, firmato Monchi. Nella prima conferenza stampa non aveva usato molti giri di parole il direttore sportivo giallorosso per descrivere la situazione. Una presa di posizione chiara, decisa e concordata con lo stesso giocatore. Infatti lo spagnolo prima della presentazione, aveva voluto parlare direttamente con De Rossi per avvisarlo di quello che avrebbe detto. Un segnale del grande feeling tra le parti. Dopo le parole, mancano solo le firme e l'ufficializzazione di un accordo voluto da tutti gli interessati.