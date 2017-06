Roma, positivo l'incontro con il Sassuolo per Di Francesco: l'allenatore verrà liberato dai neroverdi

La Roma ha ormai scelto: sarà Eusebio Di Francesco l'erede di Luciano Spalletti sulla panchina giallorossa. Resta soltanto da risolvere il 'problema' con il Sassuolo, che ha inserito nel contratto dell'allenatore una clausola per liberarlo. C'è stato un incontro tra le società e si va sempre di più verso la definitiva fumata bianca. Eusebio Di Francesco sarà presto libero, ci vorranno al massimo un paio di giorni. Dopo di che l'allenatore firmerà un contratto di due anni, più opzione per il terzo, con i giallorossi. Si capirà poi soltanto successivamente come la Roma potrà 'rimborsare', in qualche modo, la clausola risparmiata con il Sassuolo.