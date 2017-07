Roma, Perotti: "Spero sia una stagione migliore di quella passata, l'obiettivo è vincere un trofeo. Monchi? Mi fido di lui, lo conosco da 10 anni"

Giornata di visite mediche a Villa Stuart per la Roma, che da il via alla propria stagione. Prima di svolgere i test medici, Diego Perotti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti: “Mi aspetto una stagione più positiva di quella passata, sperando di portare un trofeo a casa. Sarà dura, dobbiamo cercare di accedere alla Champions senza passare per i preliminari anche se sarà difficile. Le altre squadre si stanno rinforzando, sarà un campionato con squadre più forti. Totti? Sarà strano non vederlo più, sarà dura trovare un altro giocatore come lui. Mercato? Questo è compito di Monchi, ancora manca qualche giocatore ma ho fiducia in lui. Lo conosco da quasi 10 anni e so che farà una squadra molto forte. Ancora il mercato non è chiuso, sono andati via calciatori importanti, ma sono sicuro che Monchi farà un bel mercato”. Di Francesco? Non ho ancora avuto l’opportunità di conoscerlo, spero di farlo oggi o al massimo domani. La mia stagione come sarà ? Mi sono allenato durante le vacanze perché mi trovo in una grande squadra e devo arrivare in forma. Stare fermi un mese per un calciatore è tanto quindi dovevamo farmi trovare pronto.”