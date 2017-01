Roma, parla Nainggolan. Dalla sconfitta contro la Samp al 'no' al Chelsea: "Una scelta di vita"

Un evento a Milano che ha portato nel capoluogo lombardo tante personalità del pallone: è il Gran Galà del Calcio dell’AIC. Presente anche Radja Nainggolan, che a margine dell'evento ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky. Diversi gli argomenti toccati dal centrocampista belga della Roma, dalla sconfitta dei giallorossi contro la Samp al suo 'no' al Chelsea: "Ho fatto una scelta di vita. Sono dodici anni che sto in Italia e qui mi sento rispettato. Ho conquistato tanto e di lasciarmi tutto alle spalle e riprovare da un’altra parte non avevo poi tutta questa voglia. Sono felice e vivo, questo è l’importante. La sconfitta con la Sampdoria? Ci fa male in questo momento. Abbiamo approfittato anche del risultato del Napoli che rimane dietro ma c’è rammarico perché siamo andati due volte in vantaggio e non abbiamo chiuso la partita come di solito abbiamo fatto. Diciamo che abbiamo sbagliato un po’ la partita".



Ma nonostante i tre punti persi ieri, le ambizioni non cambiano: "Siamo sempre fiduciosi, speriamo sia stato solo un passo falso. Il campionato è ancora lungo, si può sempre recuperare. Lo spogliatoio? La squadra è delusa, si vede dalle facce. Siamo consapevoli che si poteva fare meglio. Comunque io sono fiducioso e penso che lo sia anche tutta la squadra. Domenica la Juventus contro l'Inter? Speriamo che arrivi un risultato che ci vada a favore. Sia la vittoria dell’Inter che il pareggio ci andrebbero bene uguale".