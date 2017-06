Roma, ora è ufficiale: Di Francesco è il nuovo allenatore giallorosso, contratto biennale

Ora è ufficiale: Eusebio Di Francesco è il nuovo allenatore della Roma. A comunicare l'accordo biennale con l'ex guida tecnica del Sassuolo il club giallorosso stesso, attraverso i propri canali ufficiali:

"L’AS Roma è lieta di annunciare che Eusebio Di Francesco è il nuovo responsabile tecnico del Club. L’allenatore 47enne ha firmato un contratto che lo legherà alla società giallorossa fino al 2019".

"Sono molto felice di essere tornato a Roma, ad allenare una squadra che ha sempre rappresentato molto per me - le prime parole di Di Francesco dopo la firma - Ringrazio il Presidente Pallotta e i dirigenti per questa opportunità. Metterò tutto il mio impegno per far sì che questa squadra ottenga i risultati che merita".



Poi, spazio anche alle dichiarazioni del presidente Pallotta: “Quando ci siamo riuniti per valutare il candidato ideale alla panchina della Roma, eravamo in cerca di qualcuno che potesse tirare fuori il meglio dai nostri calciatori. E anche aiutare a valorizzare i talenti del nostro settore giovanile. Il nostro nuovo direttore sportivo Monchi ha scelto Eusebio di Francesco e, con lui, il suo stile di gioco. Riteniamo che sia la decisione giusta per la Roma”.