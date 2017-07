Dopo l'infortunio al ginocchio subito ieri pomeriggio in amichevole, già nella giornata di oggi ci sarà l'operazione di Luca Pellegrini al ginocchio sinistro. In seguito inizierà il processo di recupero e di riabilitazione, che lo terranno lontano dal campo per qualche mese. Oggi l'operazione al ginocchio, da domani la sua testa sarà tutta dedicata a tornare in campo, più forte di prima.