Roma, Nainggolan: "Nessuno credeva in noi, stiamo facendo grandi cose. Il gesto di De Rossi? E' dispiaciuto..."

L'avvio di stagione con la Roma, il gesto di De Rossi e i complimenti per Luciano Spalletti. E’ un’intervista a tutto tondo quella lasciata da Radja Nainggolan, presente al Gran Galà del Calcio 2017, hai microfoni di Sky Sport: “Chi ho scelto per la top 11? Hamsik, Pjanic e Allan. Con la Roma stiamo facendo un bel percorso, anche se non tutti ci credevano visto che abbiamo cambiato. L’obiettivo è la qualificazione in Champions League. Davanti le squadre corrono, ma il campionato è lungo, ci sono tanti scontri diretti. Nelle occasioni importanti gli episodi ci hanno un po’ penalizzati. Anche in Champions stiamo facendo bene nonostante in pochi pensavano potessimo qualificarci. Lo stato d’animo di De Rossi? E’ molto dispiaciuto, ma essendo romanista fin da bambino vive le partite in maniera veramente intensa. Anche nel derby con Parolo e Bastos c’erano stati episodi simili in area, ma adesso con il VAR è difficile che passino inosservati. Napoli-Juve sarà una partita per importanti, ma il campionato è lungo, c’è anche l’Inter. Spalletti? E’ un grande allenatore, noi comunque siamo là e siamo concentrati su noi stessi. Se tifo la Juve con il Napoli? Meglio un pareggio dai…”