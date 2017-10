Roma, Moreno: "Monchi? Quando ti chiama uno come lui, non puoi dire di no"

Seconda partita consecutiva da titolare per Hector Moreno, ottima prestazione e feeling che cresce sempre di più con i compagni. Il difensore messicano ha parlato ai microfoni di Sky Sport dei suoi primi mesi in giallorosso, sottolineando anche le sue sensazioni al momento della chiamata di Monchi.

"Sono felice, tutto è stato perfetto per me per adattarmi. Allenatore e compagni sono stati bravissimi e hanno avuto pazienza aiutandomi nell'inserimento. Siamo la migliore difesa del campionato, un risultato che dipende dal tanto lavoro che facciamo in allenamento. Per noi è importantissimo il lavoro che fanno gli attaccanti perchè sporcano i palloni e agevolano i nostri interventi. La squadra ha tutta la qualità per fare bene, questo è un campionato forte con tanta qualità, non puoi permetterti errori. In Olanda mi trovavo bene, ma volevo un'altra sfida dopo 5 anni. Dopo l'ultima partita mi hanno detto che Monchi mi avrebbe voluto alla Roma e ho accettato subito senza aspettare ulteriormente. Quando ti chiama un dirigente come Monchi, non puoi riflettere, devi andare e basta. Appena arrivato ho avvertito subito tante differenze, sia a livello difensivo che psicologico. Turnover? E' normale se giochi ogni 3 giorni, essere al top senza riposare a questi livelli non è possibile. Il lavoro che fa il mister per noi è importantissimo. Karsdorp? Gli faccio il mio in bocca al lupo per l'infortunio, lui è un ragazzo forte e tornerà ancora più forte sono convinto".