Calciomercato | Roma, Monchi: "Per Mahrez presentate due buone offerte. Ora stiamo virando su altre opzioni"

Giornata di presentazioni in casa Roma: da Boston ecco le prime dichiarazioni del messicano Hector Moreno, accompagnato in conferenza stampa dal direttore sportivo Monchi: "Siamo qui per presentare Hector Moreno, il primo acquisto che ho fatto come direttore sportivo della Roma. Per me è quindi un momento emozionante, è un giocatore che dal Siviglia ho seguito molto e che avrei voluto prendere. Sono quindi molto contento. Mahrez? Non lavoro solo su un nome, ci sono diverse possibilità in questo momento. Abbiamo presentato due offerte, l'ultima giusta secondo noi, ora stiamo lavorando su altre opzioni. Non posso dare percentuali per ora, la trattativa va in porto o no. E' un'opzione".

"Se compreremo un altro difensore? La priorità ora è un esterno destro. Non dobbiamo avere fretta, fin qui abbiamo fatto un buon mercato. Roma più forte dell'anno scorso? Lo può dire solo la classifica, non mi piace fare valutazioni in questo periodo. Fare meglio di Sabatini? Nessuno mette pressione a Monchi se non Monchi stesso. Vedere Franco Baldini per me è un piacere, ha grande esperienza nel calcio italiano e nella Roma. Se potrò ricevere aiuto ne sarò ben felice, non per questo perderò prestigio".

Poi la parola passa a Moreno: "Sono molto felice di poter giocare per questa grande squadra e di condividere lo spogliatoio con giocatori così importanti. Sto cercando di trovare la migliore intesa con i compagni, mi trovo bene con tutti, soprattutto con gli altri difensori. Per il ruolo sarò contento di giocare sia terzino che centrale. Arrivo solo ora in un club importante anche a causa di alcuni infortuni, la Roma rappresenta una grande opportunità per me e mi sento pronto. I tifosi? Non ho registrato nessuno scetticismo, ma cerco di concentrarmi su chi parla bene di me e della squadra, voglio dimostrare che la società non si è sbagliata. Mi ha colpito De Rossi, per quello che rappresenta per la squadra e non solo. Lavora sodo, cerca di aiutare i compagni e vuole sempre migliorarsi. Un esempio da seguire. Sarò contento di poter giocare, in quel caso sarò io ad adattarmi ai compagni di reparto. Voglio raggiungere la miglior intesa possibile, che sia con Manolas o con Fazio. In Olanda non si dà molta importanza all'aspetto tattico, qui le sedute di allenamento consistono in ripetizioni continue di movimenti e a me piacciono molto in quanto difensore. Così sarà più facile mettere questo in pratica durante le partite di campionato".