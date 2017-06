Roma, le prime parole di Di Francesco: "Come tornare a casa dopo tanti anni. Voglio creare entusiasmo"

Dopo l'ufficialità, arrivano anche le prime parole di Eusebio Di Francesco da nuovo allenatore della Roma. L'ex Sassuolo ha parlato in esclusiva a Roma TV, all'interno della trasmissione Roma Now: "Provo sensazioni uniche, è come ritornare a casa dopo tantissimi anni. Mi ha fatto piacere rivedere tanta gente che già c'era e gente nuova che mi accolto con grande affetto qui a Trigoria. Qui è quasi tutto nuovo tranne la struttura, ma dentro ho trovato grande innovazione e tanta voglia di diventare grandi, per poter arrivare al top a livello europeo".



"Questo è un progetto che parte dagli uomini, mi ha colpito come i direttori mi abbiano voluto a tutti i costi qui; io voglio costruire qualcosa di importante e costruire una squadra che faccia divertire. La prima cosa che mi ha detto Monchi? Di parlare di calcio e questo mi ha aperto il cuore: lui ha grande competenza nazionale e a livello europeo, mi sarà di grande sostegno e aiuto per la mia crescita professionale. Il sistema di gioco? Ho sempre giocato con 4-3-3, quelle poche volte che ho schierato la difesa a 3 è stato solo per necessità. Per poter crescere ogni allenatore deve trasemttere una filosofia e la difesa a 4 sarà la base di questa Roma. Ho da dire poche parole ai miei tifosi, che non sono nuovi perché già lo sono stati in passato: voglio creare entusiasmo e loro saranno fondamentali.



FOTO: @OfficialASRoma