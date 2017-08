Roma, Kolarov: "Ho accettato subito, non vedo l'ora inizi il campionato"

A Siviglia la presentazione di Kolarov, prime parole calciatore della Roma per il terzino: "Sono stato accolto subito molto bene, non vedo l'ora che inizi il campionato - ha dichiarato l'ex Manchester City - Ho 31 anni e posso dare tanto sia da terzino che da centrale, darò tutto per quest'obiettivo. Io sono maturo e pronto per qualsiasi cosa, cercherò di farmi trovare pronto. Ho parlato con Monchi cinque minuti e ci siamo messi d'accordo. Conoscevo già Roma e ho accettato l'offerta. Il passato nella Lazio? E' stata una tappa importante e non voglio cancellarla, ma nella vita non puoi mettere sempre tutti d'accordo. Come ho dato il 100% per la Lazio, lo darò per la Roma. In caso di gol nel derby esulterò. Mahrez? E' forte, sarei contento se arrivasse ma a queste cose ci pensa il direttore. E' un calciatore di qualità e difficile da marcare”.