Roma - Juventus, le formazioni ufficiali

La Juventus ha il primo match point per conquistare lo Scudetto, proprio in casa della Roma, che per tutta la stagione ha inseguito. Allegri però pensa già alla finale di Coppa Italia e fa turnover, panchina per Dybala, al suo posto Sturaro. Spalletti dovrà rinunciare a Dzeko per l'infortunio rimediato contro il Milan, mentre da valutare le condizioni di Nainggolan che farà un ultimo provino nel riscaldamento.

Roma (4-2-3-1): Szczesny; Ruediger, Manolas, Fazio, Emerson; De Rossi, Paredes; El Shaarawy, Nainggolan, Perotti; Salah

Juventus (4-3-3): Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Bonucci, Asamoah; Lemina, Pjanic, Sturaro; Cuadrado, Higuain, Mandzukic