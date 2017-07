Roma, Juan Jesus: "Juventus? Per raggiungerli manca pochissimo"

Per Juan Jesus sarà la seconda stagione in giallorosso. Un anno nella quale la difesa della Roma sarà rivoluzionata dopo gli arrivi di Karsdorp e Hector Moreno, oltre alla partenza di Rudiger. Dal ritiro estivo di Pinzolo il difensore della Roma ha ripercorso il suo anno: “Sono migliorato molto, ho sudato e lavorato tanto per smentire le critiche, voglio aiutare la Roma a raggiungere gli obiettivi”. Per Juan Jesus nonostante i cambi in difesa non ci saranno gerarchie: “Deciderà il mister e giocherà chi sta meglio, è andato via Rudiger ma è arrivato un altro difensore forte come Moreno. Gonalons? È fortissimo, sa gestire la palla e ci aiuterà tantissimo”.

Sul suo ruolo invece: “Sono disponibile a tutto, lo scorso anno ho giocato anche terzino e contro l’Inter a San Siro ho fatto il quinto di difesa”. Proprio all’Inter si è trasferito l’ex tecnico della Roma, Luciano Spalletti che per il difensore brasiliano è l’uomo giusto per i nerazzurri: “Ha un carattere forte ed è pronto ad affrontare ogni situazione - ha continuato Juan Jesus - Per raggiungere la Juventus manca pochissimo, lo scorso anno abbiamo fatto il record di punti, quest’anno possiamo migliorare e raggiungere obiettivi importanti".

“A Di Francesco piace aggredire alto, ci ho giocato molte volte contro, so come si comporta il mister, se l’attaccante va ad aggredire è più facile per i difensori. Per me va benissimo posso usare la mia caratteristica principale: la velocità. A me piace giocare sia a tre che a quattro quello che conta è essere in campo. Di Francesco mi ha detto che è importante la predisposizione del corpo ed attaccare in avanti”.