Roma, Juan Jesus: "Dzeko è il più forte di tutti. Contro l'Inter sarà una sfida speciale"

E' il talismano della Roma di Luciano Spalletti: diciotto presenze tra campionato ed Europa League senza aver mai perso. Parliamo di Juan Jesus, difensore dei giallorossi che nel prossimo turno di campionato affronterà il suo passato: l'Inter di Stefano Pioli. Sulla sfida contro i nerazzurri e sul suo presente in giallorosso, ha parlato così lo stesso Juan Jesus ai microfoni di Roma Radio: "Sono un po' stanco, ma allegro per la vittoria di ieri. Adesso ci toccherà l'Inter e la sfida con la Roma sarà una partita speciale, loro sono stati la mia prima famiglia europea ma adesso sono alla Roma e voglio vincere. Con la difesa a tre stiamo andando alla grande, penso che i meriti siano di Spalletti e dello staff tecnico. Io sono un ragazzo umile, lavoro tranquillo e la Roma si fida di me".

Stessa fiducia che Juan Jesus ripone nei confronti del suo attaccante e capocannoniere: "Prima della partita guardo i video degli attaccanti che devo incontrare, ma mi alleno con Edin Dzeko, il più forte di tutti".